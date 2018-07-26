Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Краснодар, , 08:38 — REGNUM В Крымском районе Краснодарского края столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и пассажирская «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

Авария произошла в четверг, 26 июля, на 13 км автодороги «Крымск — Джигинка». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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