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Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия

Авария произошла в четверг, 26 июля, на 13 км автодороги «Крымск — Джигинка»

Краснодар, 26 июля 2018, 08:38 — REGNUM  В Крымском районе Краснодарского края столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и пассажирская «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

Авария произошла в четверг, 26 июля, на 13 км автодороги «Крымск — Джигинка». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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