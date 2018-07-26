На Алтае спасены отрезанные паводком от суши туристы из Москвы

с. Турочак, Алтай, , 08:27 — REGNUM В Республике Алтай группа отдыхающих из Москвы и Барнаула оказалась отрезана от проезда на берег. Пойменный участок, на котором туристы разбили палаточный лагерь, оказался окружён водой. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, это произошло из-за обильных дождей, выпавших в республике вечером 25 июля. Ливни спровоцировали резкий подъём уровня воды в реке Лебедь и подтопление пойменной территории.

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Девять взрослых и двое детей оказались заблокированными на островке посередине реки в семи километрах от села Турочак. Сообщение о помощи от них поступило спасателям в 22:04 25 июля.

«К месту вызова незамедлительно прибыла оперативная группа из восьми человек от пожарно-спасательной части №6 села Турочак, и на плавсредствах эвакуировали всех с подтопленного острова и доставили на берег», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС отметили, что проведение спасательной операции, которая заняла два часа, осложнялось непогодой: дождь не прекращался всю ночь. Туристов с детьми приютили местные жители, часть отдыхающих доставили в пожарно-спасательную часть. На следующий день спасённых от непогоды разместили в гостинице.

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