Сотни домашних животных погибли в Забайкалье от наводнения

Чита, , 08:13 — REGNUM В Забайкальском крае продолжают подсчитывать ущерб от наводнения. Судя по официальной информации регионального минсельхоза, жертвами стихии стали сотни домашних животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего потерь понесли владельцы птиц (известно о 1820 павших). Также не удалось избежать смерти представителям крупного рогатого скота (четыре головы), мелкого рогатого скота (13 голов), свиньям (21), собакам (17) и кроликам (62).

Мобильные группы из числа сотрудников ветстанций работают в ежедневном режиме и проводят работы по обследованию территорий, подвергнутых подтоплению паводковыми водами в Чите, Читинском, Шилкинском, Нерчинском и Сретенском районах. Также специалисты проводят необходимые мероприятия по утилизации биологических отходов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля после месяца проливных дождей. Но ни власти, ни синоптики оказались неготовыми к своевременному оповещению населения о надвигающемся бедствии. Вода пришла на территории десятков населённых пунктов так стремительно, что в считаные часы затопила некоторые частные дома по самые окна. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. Режим ЧС в регионе объявлен 9 июля.