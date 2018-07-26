В Хакасии нашли трёх туристов, пропавших на реке Она

с. Таштып, Хакасия, , 07:52 — REGNUM Мужчина и двое детей, пропавшие в Хакасии после крушения катамарана на реке Она, найдены живыми. Об этом 26 июля сообщает пресс-центр регионального МЧС.

Туристы смогли выйти на дорогу в районе базы Абазинского дорожно-строительного управления. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Остается неизвестной судьба двух женщин, также путешествовавших на катамаране. В районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, катамаран, на котором в Таштыпском районе Хакасии сплавлялась группа из шести человек, перевернулся 25 июля. Перед сплавом туристы — жители Москвы и Пензы — не зарегистрировались у спасателей. Один из мужчин был найден живым в тот же день — он выбрался на берег и обратился за помощью.

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