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В результате удара ВВС Израиля в секторе Газа погибли трое палестинцев

Происшествия

Один человек получил ранение

В результате удара ВВС Израиля в секторе Газа погибли трое палестинцев
Истребитель F-16 израильских ВВС

Тель-Авив, 26 июля 2018, 07:57 — REGNUM  В результате удара израильской авиации в секторе Газа погибли трое палестинцев, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Помимо погибших, один человек получил ранение, он доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, он находится в критическом состоянии.

Напомним, израильские военные регулярно наносят удары по сектору Газа, в первую очередь целью Тель-Авива становятся объекты партии ХАМАС, однако здесь также регулярно гибнут мирные граждане.

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