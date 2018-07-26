Четверг, 26 Июля 2018 года
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Не все чиновники смогли добраться на работу из-за потопа в Забайкалье

Происшествия

Разлившаяся утром 26 июля река Ингода затопила дорогу на Сивяково, связывающую четыре села в пригороде Читы

Не все чиновники смогли добраться на работу из-за потопа в Забайкалье
Иллюстрация: Цитата с видео на сайте «Чита.ру»
Ингода затопила дорогу к Сивяково и другим сёлам Читинского района

Чита, 26 июля 2018, 07:36 — REGNUM  Сотрудники администрации Читинского района утром 26 июля не смогли добраться до работы из-за вышедшей из берегов реки Ингода. Судя по видео, опубликованному ИА «Чита.ру», выход воды на участке за Сивяковским мостом отрезал проезд к сёлам Сивяково, Амодово, Ерёмино и хутору Каково.

Глава района Николай Селезнев подтвердил, что три представителя администрации, которые проживают в этих населённых пунктах, вынуждены остаться дома, им поставлена задача поработать с пострадавшими и с главами поселений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье длится 19 дней, за это время вышедшие из берегов реки (из-за месяца проливных дождей) затопили сотни домов и приусадебных участков, разрушили десятки мостов и более 100 километров дорог. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. Ущерб от наводнения уже превысил один миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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