Не все чиновники смогли добраться на работу из-за потопа в Забайкалье

Чита, , 07:36 — REGNUM Сотрудники администрации Читинского района утром 26 июля не смогли добраться до работы из-за вышедшей из берегов реки Ингода. Судя по видео, опубликованному ИА «Чита.ру», выход воды на участке за Сивяковским мостом отрезал проезд к сёлам Сивяково, Амодово, Ерёмино и хутору Каково.

Глава района Николай Селезнев подтвердил, что три представителя администрации, которые проживают в этих населённых пунктах, вынуждены остаться дома, им поставлена задача поработать с пострадавшими и с главами поселений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье длится 19 дней, за это время вышедшие из берегов реки (из-за месяца проливных дождей) затопили сотни домов и приусадебных участков, разрушили десятки мостов и более 100 километров дорог. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. Ущерб от наводнения уже превысил один миллиард рублей. В регионе действует режим ЧС.

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