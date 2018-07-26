Потоп в Забайкалье: волонтёры разыскивают пенсионерку

Чита, , 06:51 — REGNUM Наводнение в Забайкалье, похоже, не обошлось без жертв. Волонтёры поискового отряда имени Кости Долгова уже второй день ищут пенсионерку, упавшую в вместе с обвалившимся берегом в реку Ингода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На странице сообщества «ВКонтакте» размещена ориентировка разыскиваемой. В ней, в частности, отмечено, что ЧП произошло 24 июля в 20:00 местного времени в садоводческом некоммерческом товариществе «Мечта» (Чита, ул. Зеленая 39). Когда женщина подошла к краю берега реки, он обвалился. С тех пор о её судьбе ничего не известно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля, а в Читу оно добралось спустя двое суток. Вышедшие из берегов Читинка и Ингода в считаные часы затопили значительные территории в кооперативах и дачных товариществах, но пострадавшие не знали о надвигающемся бедствии и не успели к нему подготовиться.

В результате наводнения в крае пострадали сотни домов, в которых проживают более шести тысяч человек. Режим ЧС действует с 9 июля.