Следователи возбудили дело по факту крушения самолёта в Новосибирске

Новосибирск, , 03:58 — REGNUM Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ), сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, утром 25 июля легкомоторный самолёт «Cirrus» вылетел с аэропорта «Северный» в Новосибирске, но в конечный пункт назначения в установленное время не прибыл. Самолёт позже был найден спасателями в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска. Пилот погиб.

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«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается», — уточняют в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля, после того как связь с легкомоторным самолётом «Cirrus», который вылетел утром из Новосибирска в Томск, была утеряна, спасатели начали его поиски.

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