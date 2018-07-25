Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Одесской области из-за молнии загорелась школа

Происшествия

Это уже второй подобный случай за последний месяц

В Одесской области из-за молнии загорелась школа
John Fowler
Молния

Одесса, Украина, 25 июля 2018, 23:43 — REGNUM  В селе Лески Килийского района Одесской области от удара молнии загорелась школа, заявил председатель местной общины Павел Бойченко 25 июля на странице в социальной сети Facebook.

«В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия «Рис Бессарабии», — рассказал Бойченко.

Напомним, 12 июля аналогичный случай произошел в Балте Одесской области. Огонь повредил три помещения, перекрытия и 200 кв. метров крыши.

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