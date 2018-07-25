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На стройке жилого комплекса в Москве найдена авиабомба времён войны

Происшествия

На месте в настоящее время работают сапёры

Москва, 25 июля 2018, 22:25 — REGNUM  Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена 25 июля на стройплощадке в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасную находку обнаружили рабочие на стройке жилого комплекса «Прайм Тайм» по адресу: улица Викторенко, 11.

Сообщается, что на место были вызваны спасатели и саперы, которые на данный момент уже извлекли авиабомбу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Московской области сообщили, что с начала 2018 года на территории региона взрывотехниками было обнаружено и обезврежено уже более 150 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 150 боеприпасов времён войны обезвредили в Подмосковье с начала года

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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