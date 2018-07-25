В секторе Газа палестинцы и израильские военные обстреляли друг друга

Тель-Авив, , 21:10 — REGNUM Израильские военные на границе сектора Газа открыли огонь по боевикам, обстрелявшим их с палестинской стороны, сообщает 25 июля пресс-служба Армии Израиля.

По версии израильских военных, они подверглись обстрелу со стороны боевиков движения ХАМАС. О потерях среди участников инцидента пока ничего не сообщается.

«Террористы открыли огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля в южной части сектора Газа. В ответ были атакованы посты террористической организации ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что израильская сторона идентифицирует любые агрессивные действия, исходящие из сектора Газа, как акции боевиков движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической организацией.

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