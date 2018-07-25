В секторе Газа палестинцы и израильские военные обстреляли друг друга

Тель-Авив, 25 июля 2018, 21:10 — REGNUM Израильские военные на границе сектора Газа открыли огонь по боевикам, обстрелявшим их с палестинской стороны, сообщает 25 июля пресс-служба Армии Израиля.
По версии израильских военных, они подверглись обстрелу со стороны боевиков движения ХАМАС. О потерях среди участников инцидента пока ничего не сообщается.
«Террористы открыли огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля в южной части сектора Газа. В ответ были атакованы посты террористической организации ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы.
Стоит отметить, что израильская сторона идентифицирует любые агрессивные действия, исходящие из сектора Газа, как акции боевиков движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической организацией.
Читайте ранее в этом сюжете: Китай выступил за справедливое разрешение израильско-палестинского конфликт
Читайте развитие сюжета: Обстрел, устроенный израильскими военными,привел к гибели двоих палестинцев