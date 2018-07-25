Калужские следователи за шесть месяцев 2018 года раскрыли 24 убийства

Калуга, , 20:31 — REGNUM В Калужской области в первом полугодии 2018 года уровень зарегистрированной преступности сократился на 10,7%, а раскрываемость убийств составила 92%, сообщила 25 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова по материалам расширенного заседания коллегии следственного управления Следственного комитета России.

Как отметил в докладе об итогах работы за I полугодие 2018 года заместитель руководителя управления Сергей Старов, в результате слаженного межведомственного взаимодействия обеспечивается высокая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекших смерть, и изнасилований. Всего совместными усилиями было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 21 изнасилование и 18 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы.

На фоне снижения общего количества зарегистрированных на территории области преступлений на 13% уменьшилось и количество сообщений о преступлениях, поступивших в следственные органы управления. За шесть месяцев 2018 года следователями проведена 1931 процессуальная проверка.

В первом полугодии 2018 года количество находившихся в производстве следователей уголовных дел осталось на уровне 2017 года (854 против 857). На заседании коллегии отмечены результаты работы по отдельным направлениям, таким как расследование преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, защита трудовых прав граждан, расследование преступлений коррупционной направленности, работа с обращениями.

Сергей Старов отметил снижение количества уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, со 158 (в первом полугодии 2017 года) до 130 (в 2018 году). Также сотрудники ведомства ведут активную работу по возмещению ущерба по уголовным делам о невыплате заработной платы. Сумма ущерба, причиненного преступлениями указанной категории (по оконченным уголовным делам), составила 1 млн 923 тыс. руб. В ходе предварительного следствия ущерб возмещен на 97%.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Мещовского района, который подозревается в убийстве. По версии следствия, в ночь на 3 марта 2018 года подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым в помещении котельной в посёлке Серпейск Мещовского района. В ходе распития потерпевший оскорбительно выразился в адрес подозреваемого, в связи с чем подозреваемый совершил убийство знакомого. Затем злоумышленник покинул место происшествия, но спустя некоторое время, решив скрыть следы преступления, вернулся обратно. Стражи порядка задержали подозреваемого на месте убийства.

Подозреваемый был 10 раз судим, шесть раз отбывал наказания в исправительных учреждениях. Последний раз обвиняемый отбывал наказание в колонии строгого режима и освободился в октябре 2016 года, находился под административным надзором. За совершение убийства ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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