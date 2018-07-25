В ТЦ на юге Москвы проведена эвакуация после сообщения о задымлении

Москва, , 19:50 — REGNUM В торговом центре W в московском районе Бирюлёво Восточное проведена эвакуация после информации о задымлении в здании. Об этом сообщает агентства «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл в торговом центре, расположенном по адресу улица Бирюлёвская, 51. «Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного МЧС подтвердили информацию о вызове по указанному адресу, уточнив, что никаких признаков возгорания в здании спасателями обнаружено не было.

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