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В ТЦ на юге Москвы проведена эвакуация после сообщения о задымлении

Происшествия

Инцидент произошёл в торговом центре W в Бирюлёво Восточном

Москва, 25 июля 2018, 19:50 — REGNUM  В торговом центре W в московском районе Бирюлёво Восточное проведена эвакуация после информации о задымлении в здании. Об этом сообщает агентства «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл в торговом центре, расположенном по адресу улица Бирюлёвская, 51. «Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного МЧС подтвердили информацию о вызове по указанному адресу, уточнив, что никаких признаков возгорания в здании спасателями обнаружено не было.

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