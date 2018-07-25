В Одессе осквернили православный храм

Одесса, Украина, , 19:45 — REGNUM В Одессе неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сегодня, 25 июля, сообщает местное издание «Таймер».

Служители церкви сообщили, что установленные на здании камеры наружнего наблюдения зафиксировали, как двое злоумышленников пишут на стене храма: «Гори мразь».

Речь идёт о храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия» на 4-й станции Большого Фонтана.

Оба злоумышленника — молодые люди.

Правоохранительные органы утверждают, что взяли дело на контроль. Известно, что подобные надписи в Одессе ранее уже появлялись на синагогах и некоторых торговых ларьках, где работают иностранцы.