Взрыв на предприятии в Кутаиси. Пятеро пострадавших

Тбилиси, , 19:30 — REGNUM В результате взрыва на заводе в Кутаиси пострадали пять человек, сообщает 25 июля агентство Sputnik Грузия.

По имеющейся информации, днем 25 июля взорвалась печь для плавки чугуна. Взрывом была разрушена одна из конструкций завода, для тушения пожара были вызваны пожарные бригады.

Пятеро пострадавших госпитализированы, власти сообщают, что их жизнь вне опасности.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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