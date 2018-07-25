В Дагестане задержан заместитель мэра Махачкалы

Махачкала, , 19:06 — REGNUM Заместителя главы администрации города Махачкалы — начальника управления архитектуры и градостроительства Курбана Курбанова задержали сегодня, 25 июля. Задержание произошло прямо на рабочем месте, пишут «Махачкалинские известия». По данным источника в правоохранительных органах, Курбанов задержан в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший градоначальник был арестован в январе 2018 года в связи с уголовным делом о превышении полномочий при распоряжении муниципальной землей. Он предоставил одной строительной фирме участок под застройку площадью более 17,5 тыс. квадратных метров всего за 1,1 млн рублей.

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Рыночная стоимость земли превышала более 81 млн рублей. Таким образом Мусаев нанес ущерб государству в размере более 80 млн рублей.

Спустя две недели был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедсалам Гитинов. Он также стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Действиями Гитинова нанесен ущерб городу на сумму около 4 млн рублей.

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