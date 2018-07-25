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Под Калининградом судят местного «Майка Тайсона», откусившего ухо знакомому

Происшествия

Инцидент произошел в День знаний

Калининград, 25 июля 2018, 18:50 — REGNUM  В Калининградской области сегодня, 25 июля, начался суд над гражданином Чебыкиным, которого уже прозвали «Майком Тайсоном».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гусевском городском суде, мужчина во время драки откусил сопернику ухо. Инцидент произошел 1 сентября 2017 года в городе Гусеве возле подъезда одного из домов по ул. Северной.

«Гражданин сначала ударил головой по носу своего знакомого, а когда конфликт перешел в подъезд, то мужчина откусил часть правого уха потерпевшего», — уточнили в суде.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), выразившиеся, как отметили в суде, «в неизгладимом обезображивании лица».

В суде добавили, что конфликт произошел на почве алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что американский боксёр Майк Тайсон вошел в мировую историю боксерских скандалов в 1997 году, когда в поединке с Эвандером Холифилдом откусил последнему кусочек уха в третьем раунде.

Итогом выходки Тайсона стала его дисквалификация.

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