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По стопам Бабченко: Полиция Ровно инсценировала расстрел бизнесмена

Происшествия

До момента задержания полицейские не знали, кто жертва

По стопам Бабченко: Полиция Ровно инсценировала расстрел бизнесмена
Петр Данилов © Красная Весна
Пистолет

Ровно, Украина, 25 июля 2018, 18:51 — REGNUM  В центре Ровно задержаны два киллера, нанятые для убийства бизнесмена, заявили 25 июля в пресс-службе ровненской полиции.

У двух ранее судимых киевлян 47 и 49 лет найдена граната и пистолет с глушителем.

«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информацией для наших сотрудников», — рассказал заместитель полиции Ровенской области.

Напомним, 29 мая СБУ совместно с полицией инсценировали убийство беглого российского журналиста Аркадия Бабченко. После сообщения о гибели Бабченко украинские власти и СМИ устроили русофобскую истерию, что позже, после «воскрешения» журналиста, было с возмущением воспринято мировым сообществом.

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