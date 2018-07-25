Среда, 25 Июля 2018 года
19:56:55 МСК

Эксперты приступили к опознанию тел погибших от пожаров в Греции

Происшествия

«Большинство тел полностью обуглено»

Эксперты приступили к опознанию тел погибших от пожаров в Греции
Леонид Соломаткин. Пожар в деревне. Сцена у парома (Пожар на Волге). 1877

Афины , 25 июля 2018, 18:49 — REGNUM  Группа судмедэкспертов, следователей и стоматологов приступила к опознанию тел погибших в огне лесных пожаров в Греции, 25 июля передает агентство Reuters.

«Началась работа по выявлению жертв лесных пожаров. Большинство тел полностью обуглено», — сообщил журналистам глава Греческого общества судебной медицины Григорис Леон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели, добрались до предместий Афин и побережья, в результате чего огнем оказались охвачены сотни домов. По последним данным, жертвами пожара стали 80 человек, ещё 40 человек считаются пропавшими без вести.

Читайте также: Власти Греции объявили трёхдневный траур по жертвам пожаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить