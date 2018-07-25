Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 80 человек

Афины , , 18:48 — REGNUM Число жертв лесных пожаров, бушевавших на побережье Аттики и в предместьях греческих Афин, возросло до 80 человек, 25 июля передает агентство Reuters.

Число погибших увеличилось после гибели в больницах некоторых тяжело раненых. Кроме того, ещё 40 человек в настоящий момент считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары в районе Кинета и Пентели распространились на предместья Афин. Огнем были охвачены сотни домов, десятки жителей и туристов оказались в ловушке. Власти Греции эвакуировали тысячи человек, но многих не удалось спасти.

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