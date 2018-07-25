В Орловской области задержаны высокопоставленные сотрудники МЧС

Орел, , 18:04 — REGNUM В Орловской области правоохранительными органами задержаны врио начальника отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России. Об этом ИА REGNUM 25 июля сообщили в пресс-службе СКР.

Оба сотрудника ГУ МЧС подозреваются следователями в получении взятки, в отношении них возбуждено уголовное дело. Также по делу, но по статье о даче взятки проходит директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности». Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.

Как считает следствия, задержанные сотрудники МЧС способствовали заключению договоров на оказание платных услуг в сфере пожарной безопасности между Орловским филиалом некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами. За помощь в этом они получили взятку. Сумма «вознаграждения» следствием пока не называется.

Все подозреваемые были задержаны после проведения следственных действий на рабочих местах, а также по месту жительства.