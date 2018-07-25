Среда, 25 Июля 2018 года
19:58:12 МСК

Военные Бангладеш начали эвакуацию рохинджа из затопленных районов

Происшествия

«Дождь не останавливается, но в лагерях пока нет большой катастрофы»

Кокс-Базар, Бангладеш, 25 июля 2018, 18:05 — REGNUM  Военные Бангладеш начали эвакуацию беженцев-рохинджа из затопленных районов Кокс-Базар, 25 июля передает агентство Reuters.

«Ряд семей был перемещен из-за наводнений и небольших оползней. Дождь не останавливается, но в лагерях пока нет большой катастрофы», — сообщил журналистам представитель местных властей Абул Калам.

По информации чиновника, в настоящий момент из лагерей в Кокс-Базар и Раму эвакуировано около тысячи человек. Общее число беженцев-рохинджа в лагерях на границе с Мьянмой — более 700 тысяч человек.

Читайте также: Бангладеш направит полицейских для прекращения убийств в лагерях беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить