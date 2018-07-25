Военные Бангладеш начали эвакуацию рохинджа из затопленных районов

Кокс-Базар, Бангладеш, , 18:05 — REGNUM Военные Бангладеш начали эвакуацию беженцев-рохинджа из затопленных районов Кокс-Базар, 25 июля передает агентство Reuters.

«Ряд семей был перемещен из-за наводнений и небольших оползней. Дождь не останавливается, но в лагерях пока нет большой катастрофы», — сообщил журналистам представитель местных властей Абул Калам.

По информации чиновника, в настоящий момент из лагерей в Кокс-Базар и Раму эвакуировано около тысячи человек. Общее число беженцев-рохинджа в лагерях на границе с Мьянмой — более 700 тысяч человек.

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