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Жертвами схода селей в Бангладеш стали пятеро детей

Происшествия

Из опасных районов уже эвакуированы тысячи человек

Дакка, 25 июля 2018, 17:55 — REGNUM  Пятеро детей погибли в результате схода селей на юго-востоке Бангладеш, 25 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлениям местных властей, трагические инциденты произошли вблизи Кокс-Базар и Раму. Из опасных районов уже эвакуировано около тысячи человек.

В настоящий момент в юго-восточной Азии продолжается сезон муссонов, который ежегодно вызывает наводнения, оползни и сели в странах региона. 24 июля в Лаосе из-за муссонов прорвало строящуюся дамбу, в зоне затопления оказались десятки деревень.

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Оползни, лавины, сели
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