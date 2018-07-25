Жертвами схода селей в Бангладеш стали пятеро детей

Дакка, , 17:55 — REGNUM Пятеро детей погибли в результате схода селей на юго-востоке Бангладеш, 25 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлениям местных властей, трагические инциденты произошли вблизи Кокс-Базар и Раму. Из опасных районов уже эвакуировано около тысячи человек.

В настоящий момент в юго-восточной Азии продолжается сезон муссонов, который ежегодно вызывает наводнения, оползни и сели в странах региона. 24 июля в Лаосе из-за муссонов прорвало строящуюся дамбу, в зоне затопления оказались десятки деревень.

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