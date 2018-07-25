Высокопоставленного сотрудника Росгвардии в Самаре задержали за взятку

Самара, , 17:34 — REGNUM Сотрудник управления Росгвардии в Самарской области Дмитрий Сазонов задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщил в одной из соцсетей советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По его данным, задержанный является начальником Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии в регионе.

«Операция проводилась во взаимодействии с собственной безопасностью Росгвардии», — отметил Хинштейн. Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки.

Речь идет о взятке в размере 100 тыс. рублей, передавал ее представитель одной из частных компаний, сообщает 63.ru. При этом уточнятся, что эти средства Сазонов получал ежемесячно за покровительство частных охранных фирм, аффилированных с ОПГ «Законовские».

По данным издания, Сазонов является сыном спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале недели членов преступной группировки «Законовские» признали виновными по статьям о пособничестве и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, незаконном приобретении, сбыте, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывных устройств.

Один из членов ОПГ по договоренности с заказчиком за 110 тыс. рублей предложил другому участнику группировки нанести тяжкие телесные повреждения местному жителю, что и было исполнено.

Он же позднее приобрел пригодное для стрельбы самодельное огнестрельное оружие — пистолет, переделанный из газового сигнального пистолета и семь патронов, а также ручную осколочную гранату. Приговором суда им назначено наказание от 6 месяцев до трех лет лишения свободы.

По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.