Среда, 25 Июля 2018 года
18:15:09 МСК

Возле одной из школ Донецка найдена мина

Происшествия

Правоохранители изучают предмет

Донецк, 25 июля 2018, 17:38 — REGNUM  На улице напротив донецкого лицея №4 была найдена противопехотная мина, сообщил 25 июля один из городских telegram-каналов.

Саперы МЧС разминировали боеприпас, теперь его происхождение устанавливают правоохранители ДНР.

В комментарии РИА Новости представители ДНР отметили, что, согласно маркировке, мина может быть учебной, но это еще предстоит выяснить.

Напомним, во время обстрелов 25 июля в поселке Коминтерново украинские боевики разрушили жилой дом.

Читайте также: Украинские войска разрушили один дом в Коминтерново

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить