Возле одной из школ Донецка найдена мина

Донецк, , 17:38 — REGNUM На улице напротив донецкого лицея №4 была найдена противопехотная мина, сообщил 25 июля один из городских telegram-каналов.

Саперы МЧС разминировали боеприпас, теперь его происхождение устанавливают правоохранители ДНР.

В комментарии РИА Новости представители ДНР отметили, что, согласно маркировке, мина может быть учебной, но это еще предстоит выяснить.

Напомним, во время обстрелов 25 июля в поселке Коминтерново украинские боевики разрушили жилой дом.

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