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Спасатели добрались к пострадавшим от прорыва плотины в Лаосе

Происшествия

Жертвами прорыва плотины стали десятки человек

Вьентьян, 25 июля 2018, 17:37 — REGNUM  Спасательные команды Лаоса и Китая смогли добраться до 3000 жителей лаосских деревень, оказавшихся в ловушке после прорыва плотины на юго-востоке страны, 25 июля передает агентство Reuters.

По словам лаосских чиновников, жертвами прорыва плотины Saddle Dam D стали «десятки человек», многие считаются пропавшими без вести. Сотни домов, десятки мостов и дорог были разрушены наводнением.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля на юго-востоке Лаоса из-за муссонных дождей прорвало строящуюся дамбу. Поток в 5 млрд кубометров воды стер с лица земли несколько деревень.

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