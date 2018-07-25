Отец киевского водителя-убийцы обвинил в трагедии ребенка

Киев, , 17:34 — REGNUM Водитель Hummer, задавивший десятилетнюю девочку, пытался затормозить и не собирался сбегать с места преступления, заявил журналистам отец водителя 25 июля, сообщил телеканал «1+1».

По словам мужчины, его сыну закрывал обзор какой-то автомобиль, а девочка с матерью резко выскочили и бросились прямо под колеса:

«Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо», — заявил отец лихача.

Он также считает, что попытка снять и спрятать номера была «импульсом сохранения», а не действием, направленным на сокрытие преступления.

Напомним, 24 июля в центре Киева на пешеходном переходе автомобиль Hummer на полном ходу сбил ребенка и протащил около 50 метров. Погибшая девочка оказалась гражданкой России.

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