СМИ: число жертв теракта в Сирии превысило 100 человек

Дамаск, , 16:34 — REGNUM Количество погибших от теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек, сообщает 25 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, в результате взрывов погибло не менее 100 человек, а еще 176 получили различные ранения.

Напомним, ранее сообщалось о гибели от теракта 50 человек.

По последним данным, 25 июля в сирийском городе Эс-Сувейда сразу несколько смертников совершили теракты. Кроме того, одновременно с этим формирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на несколько населенных пунктов в этой провинции Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Министерство иностранных дел России осудило этот теракт и охарактеризовало его как жест отчаяния террористов перед лицом окончательного разгрома.

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