Сбитая киевским лихачом 10-летняя девочка была гражданкой России

Киев, , 15:55 — REGNUM Погибшая в киевском ДТП 10-летняя девочка была родом из Москвы и имела гражданство России, об этом в полиции сообщила ее мать, передает 25 июля Life.

Инцидент произошел накануне вечером. Автомобиль Hummer промчался на запрещенный сигнал светофора, когда дорогу переходила мать с ребенком. По свидетельствам очевидцев, водитель протащил ребенка более 50 метров, а когда остановился — снял номера и попытался удрать.

От полученных травм девочка умерла в машине скорой помощи. Убийца задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 стать 286 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего») УК Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве внедорожник насмерть сбил ребенка. Водитель попытался сбежать