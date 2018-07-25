На Украине задержали поезда из-за кражи кабеля

Киев, , 15:15 — REGNUM Неизвестные украли 120 м кабеля около железнодорожной станции, сообщает 25 июля УНИАН.

Согласно сообщению, ночью хулиганы украли кабель, который предназначался для работы светофоров. Дежурный по станции «Одесса-Главная» обнаружил неисправность и сообщил полиции. В результате никто не пострадал, пришлось задержать три поезда. На данный момент ремонтники восстановили повреждение, движение поездов идет по расписанию.

Напомним, это не первый подобный случай. Так, в конце марта воры украли часть рельс с железнодорожного полотна, что привело к аварии: два вагона сошли с рельс. Никто не пострадал.

Читайте также: На Украине два вагона сошли с путей: воры украли рельсы

А в конце июня неизвестные украли болты и другие крепежные элементы с железнодорожных путей, из-за чего локомотив и 15 товарных вагонов сошли с рельс.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария поезда на Украине: воры растащили крепления рельс