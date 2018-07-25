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19 младенцев погибли в ходе медицинского эксперимента в Нидерландах

Происшествия

Беременным женщинам с нарушениями развития плода давали силденафил

Амстердам, 25 июля 2018, 15:06 — REGNUM  После гибели 19 младенцев в Нидерландах прерван медицинский эксперимент над беременными женщинами с применением силденафила, передает немецкий телеканал N-TV 25 июля.

Сосудорасширяющее средство давали пациенткам семи медицинских центров, чьи дети в утробе страдали от серьезных нарушений роста, пояснили в амстердамском академическом центре. Одиннадцать погибших младенцев страдали заболеваниями легких.

По гипотезе врачей, силденафил — химическое соединение, которое используют для увеличения потенции — должен был способствовать улучшению кровоснабжения плаценты.

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