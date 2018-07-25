Среда, 25 Июля 2018 года
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50 человек погибли в результате взрыва на рынке Эс-Сувейды

Происшествия

Ранее сообщалось о 38 жертвах теракта

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 15:00 — REGNUM  В Сирии возросло количество жертв атаки террористов. По последним данным, в результате взрывов в сирийском городе Эс-Сувейда погибли по меньшей мере 50 человек.

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Также сообщается о 78 раненых мирных жителях.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на рынке в городе Эс-Сувейда прогремел утром 25 июля. Бомбу в действие привёл террорист-смертник. Атака была организована террористической группировкой Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее в Сирии были ликвидированы ещё два боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые также готовили теракты.

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Война в Сирии
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