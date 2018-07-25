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ДНР: В перестрелке между ВСУ и неонацистами погибли несколько карателей

Происшествия

Пятеро радикалов были ранены

Донецк, 25 июля 2018, 14:51 — REGNUM  ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям добровольческих батальонов, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 25 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, 36-я отдельная бригада морской пехоты обстреляла позиции добровольческих полков «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли трое неонацистов, еще пятеро были ранены. При этом ВСУ заявляют, что обстрел велся со стороны ДНР.

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Напомним, ранее командующий «операцией объединенных сил» (ООС) Сергей Наев заявил, что все добровольческие батальоны должны покинуть фронт в Донбассе. Неонацисты, в свою очередь, не обрадовались предложению и подчиняться отказались.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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