В Хакасии после опрокидывания катамарана начата проверка

с. Таштып, Хакасия, , 14:45 — REGNUM Доследственная проверка проводится в Таштыпском районе Хакасии, где на реке Она опрокинулся катамаран с туристами. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, шесть человек упали в воду в результате несчастного случая. Где и в каком состоянии они находятся — неизвестно. На месте работают спасатели, следователи отправились осматривать место ЧП.

В региональном МЧС уточнили, что на катамаране сплавлялись жители Москвы и Пензы. Среди них были двое детей. Один из туристов, мужчина, смог выбраться на берег и запросить помощь.

«Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей», — сообщил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.

Как сообщало ИА REGNUM, о ЧП на реке Она стало известно 25 июля. Спасатели планируют привлечь к поискам туристов вертолёт Ми-8.

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