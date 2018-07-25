Жара в Оренбуржье: введён режим ЧС

Оренбург, , 14:44 — REGNUM В Оренбургской области с 25 июля вводится режим чрезвычайной ситуации. Основанием стала засуха и гибель сельскохозяйственных культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Площадь, на которой погибли посевы, составила 249 тысяч гектаров. В настоящее время создан штаб по организации помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области, пострадавшим от засухи. Его возглавили губернатор Юрий Берг, первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства региона Сергей Балыкин и и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валерий Новоженин.

Напомним, о том, что решается вопрос о введении спецрежима на территории области, в местном минсельхозе заявили еще в середине июля. Из-за аномальных погодных явлений в регионе сначала посевы не могли прорасти, теперь холод сменила жара, и растениям не хватает влаги для успешного созревания.

Аграрии прогнозируют низкий урожай зерна в 2018 году — около 2 млн тонн. В 2017 году было собрано более 4 млн, что побило многолетние рекорды. В засушливый 2015 год собрано 2,156 млн тонн зерна. Под палящим солнцем было уничтожено 14% посевных площадей.

Добавим, что в настоящее время режим чрезвычайного положения по той же причине (засуха) объявлен в ряде других регионов России, в частности, Чечне, Крыму, Волгоградской области, Республике Алтай и Калмыкии.

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