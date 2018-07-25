В Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами вызывают осадки

Красноярск, , 14:28 — REGNUM Лесопожарная обстановка в Красноярском крае оценивается как сложная, в лесах региона продолжает действовать режим ЧС. В связи с этим в районах края проводятся мероприятия по предотвращению и ликвидации возгораний. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 июля, в региональном министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что в наиболее горимых районах работают более 270 человек. Увеличена до двух-трёх раз в день кратность патрулирования. Ежедневно с возгораниями в лесах помогают бороться до 23 воздушных судов. Привлечены силы и средства арендаторов лесных участков.

В Богучанском, Эвенкийском, Северо-Енисейском и Мотыгинском районах проведены работы по искусственному вызыванию осадков с использованием самолёта-зондировщика Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана». Кроме того, огнеборцам помогают 59 специалистов парашютно-десантной службы федерального резерва «Авиалесоохраны». Они работают на труднодоступных участках.

В рамках борьбы с пожарами два вертолёта Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России выполнили более 100 сливов воды.

В минлесхозе также подчеркнули, что в районах края проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров. Речь идёт об обустройстве минерализованных полос, строительстве и благоустройстве лесных дорог, пожарных водоёмов и так далее.

Между тем, несмотря на бушующие в лесах Красноярского края пожары, власти региона продолжают утверждать, что контролируют ситуацию.

«На данный момент угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — сказал и. о. заместителя председателя краевого правительства Юрий Захаринский, выступая 25 июля на заседании, посвящённом предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Чиновник добавил, что отличительной чертой пожароопасного сезона 2018 года стало отсутствие угрозы населённым пунктам от огня.

Согласно выводам властей, в основном лесные пожары в регионе возникают из-за жары и высокой грозовой активностью.

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Добавим, 25 июля в Красноярском крае действуют более 160 лесных пожаров на общей площади более 800 тыс. гектаров.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из-за пожаров в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС.

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