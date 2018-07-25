В Прикамье вдвое выросло число лесных пожаров

Пермь, , 14:19 — REGNUM В Пермском крае отмечен существенный рост числа лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона 2018 года зафиксировано 42 факта возгорания в лесном фонде, что вдвое превышает показатель 2017 года, проинформировал сегодня, 25 июля, на заседании регионального правительства губернатор Максим Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, на территории Прикамья особый пожароопасный режим введён в мае, а 19 июня краевое правительство приняло решение о продлении его действия до 20 сентября. Причиной стала установившаяся жаркая погода.

В числе запретительных мер, которые предусмотрены спецрежимом, ограниченный доступ в лес для населения. Глава региона признал, что это вынужденная и временная мера, но эффективная.

«Очень важно ее строго соблюдать, потому что, если мы предотвратим попадание людей в лес, то сразу риск возникновения пожаров на этот период существенно снизится», — сказал глава Прикамья.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в регионе сохраниться жаркая погода, без осадков. Тема обеспечения пожарной безопасности лесного фонда остаётся злободневной.

Решетников положительно оценил работу лесных служб, отметив, что 95% пожаров выявлено оперативно и потушено в течение первых суток. Также он сообщил, что в 2018 году в бюджета зарезервировано дополнительно 120 млн рублей на организацию двух лесохимических станций.