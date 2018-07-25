Ямальские следователи «проморгали» шесть коррупционных дел

Салехард, , 14:14 — REGNUM Сотрудники СУ СКР по ЯНАО подозреваются в попустительстве коррупционерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В 2018 году органами прокуратуры автономного округа поставлено на учет шесть коррупционных преступлений, укрытых следователями СУ СК России по ЯНАО путем не регистрации сообщений о преступлениях, а также путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела», — сообщают в прокуратуре Ямала.

К примеру, по требованию прокурора автономного округа возбуждено уголовное дело о хищении в Тазовском муниципальном унитарном дорожно-транспортном предприятии почти 600 тыс. рублей.

Районное отделение МВД представило результаты проверки данного предприятия в СУ СКР 5 октября 2017 года. Полицейские выяснили, что между бюджетным дорожно-транспортным предприятием и знакомой его директора в феврале и апреле 2016 года были заключены договоры аренды трактора. Но техника «работала» фиктивно по подмётным путевым листам, но основании которых бюджет района потерял 597 596 рублей.

Но следственные органы стали «футболить» собранные полицейскими факты. Материал под различными предлогами неоднократно отсылался то в обратно в полицию, то в различные подразделения СУ СК России по ЯНАО. А с 28 февраля 2018 года материал вообще лежал четыре месяца недвижно.

Лишь после вмешательства прокуратуры 9 июня 2018 года было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Ранее прокуратура ЯНАО потребовала реальных сроков для бывшего директора Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и его заместителя, которые соответственно получили по суду три и два с половиной года заключения в колонии общего режима.

Ранее они «заслужили» условное наказание за фиктивные договоры на поставку запчастей для техники на 7,4 млн рублей. Это дело против чиновников тазовского МУП повлекло за собой уголовные преследования главы района и начальника местного УВД.

Отметим, что Тазовский район самый северный на Ямале. Транспортно доступен без преград лишь на вертолёте. На площади 133 896 км² проживает 17,2 тыс. человек. Удалённость, труднодоступность и малонаселённость, видимо, повлияли на чувства безнаказанности у некоторых ответственных и призванных бороться с коррупцией лиц.

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