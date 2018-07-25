В Мьянме после обрушения шахты 27 человек пропали без вести

Нейпьидо, , 14:00 — REGNUM По меньшей мере 27 человек числятся пропавшими без вести после обрушения шахты и схода оползня на севере Мьянмы, передает 25 июля агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел накануне днем в штате Качин. 90-метровая стена нефритовой шахты не выдержала нагрузки и рухнула, после чего произошел оползень.

В настоящее время спасательные работы на месте происшествия приостановлены, поскольку власти ожидают схода других оползней. Добавим, что подобный инцидент произошел в Мьянме 14 июля. Тогда погибли 10 рабочих, еще 43 получили ранения.

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