В Калининграде контрактник-мотострелок обокрал квартиру на 70 тыс. рублей

Калининград, , 13:59 — REGNUM В Калининградской области к уголовной ответственности привлечен контрактник 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка Евгений Репин за кражу из квартиры.

Как сообщили сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА REGNUM в управлении Следственного комитета России по Балтфлоту, военнослужащий похитил в съемной квартиру бытовую технику на сумму 67 606 рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

Репин после задержания возместил причиненный материальный ущерб, а также раскаялся в содеянном, отметили в ведомстве. В итоге Калининградский гарнизонный военный суд назначил контрактнику судебный штраф в размере 300 тыс. рублей.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за последние четыре года в 7-м мотострелковом полку (в/ч № 06414) произошло несколько ЧП.

В 2014 году был осужден бывший командир части № 06414 подполковник Александр Дедюхин, избивший своего заместителя за «медленное исполнение указания».

В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части № 06414, подозреваемого в убийстве девушки.

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