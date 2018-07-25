Экс-глава Печоры ответит в суде за ввод неисправного водопровода

Печора, Коми, , 13:55 — REGNUM Экс-руководитель Печоры Андрей Соснора будет в суде отвечать за ввод в эксплуатацию неисправного водопровода. Следственный комитет возбудил в отношении бывшего чиновника уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

По данным следствия, водопровод, на строительство которого было выделено 18,7 млн рублей, был введен в эксплуатацию в неисправном виде. Акт о вводе объекта подписал Соснора, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Обвинение Сосноре предъявлено, с ним проводятся следственные действия. Мера пресечения, связанная с лишением свободы, не назначалась, сообщает Комиинформ.

Добавим, что Андрей Соснора избран главой Печоры в конце 2015 года, в отставку он ушел в начале 2018-го.