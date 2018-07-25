В Хакасии перевернулся катамаран: на поиски людей отправлен вертолёт

Абакан, , 13:43 — REGNUM В Хакасии на реке Она произошло ЧП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, в Таштыпском районе опрокинулось плавательное средство.

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Информация о произошедшем потупила спасателям 25 июля. Уточняется, что на катамаране находились шесть человек. «Для проведения поисковых работ планируется вылет вертолёта Ми-8 МЧС России», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

На поиски туристов отправится группа спасателей из шести человек.

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Подозреваемый в гибели детей в Астрахани лодочник арестован

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на днях разыгралась в Астраханской области. 22 июля на реке Бузан около села Калинино Володарского района региона перевернулась лодка, в которой находилось девять несовершеннолетних пассажиров. В результате трое детей погибли, шестерых удалось спасти. Как выяснилось, перевезти детей взялся местный житель, но, будучи под воздействием наркотиков, не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. Следствие возбудило уголовное дело, подозреваемый арестован.

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