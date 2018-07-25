В Тверской области четырехлетняя девочка пострадала от нападения собаки

Тверь, , 13:26 — REGNUM Множественные травмы получила четырехлетняя девочка в результате нападения собаки на территории конного завода, расположенного в деревне Святье Кимрского района Тверской области 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ.

У ребенка зафиксированы множественные раны лица и тела, девочку доставили в больницу города Москвы.

Уголовное дело по ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») было возбуждено полицией, однако затем изъято и передано для расследования в территориальный следственный отдел СК России. В настоящее время следователем Следственного комитета проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем.

Подобный случай в регионе — далеко не первый. В августе 2017 года шестилетнюю девочку покусала собака на территории садоводческого товарищества. В апреле 2015 года на улице было найдено тело женщины с многочисленными рваными ранами — ее растерзала стая бездомных собак.