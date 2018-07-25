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Непрекращающиеся дожди в Бангладеш привели к гибели пятерых детей

Происшествия

Сезон дождей порождает многочисленные оползни, ставшие причиной смерти детей

Непрекращающиеся дожди в Бангладеш привели к гибели пятерых детей
Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Дакка, 25 июля 2018, 13:23 — REGNUM  В результате оползня, произошедшего на юго-востоке Бангладеш, погибли пять человек, сообщает 25 июля Anadolu.

Помимо погибших еще четыре человека получили ранения. Причиной оползней стали проливные дожди, вызванные сезоном муссонов. В результате действий стихии также гибнут мусульмане-рохинджа, проживающие в лагерях для беженцев.

Напомним, в настоящее время в Бангладеш проживают порядка 700 тыс. мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы, в которой происходили серьезные столкновения между боевиками и правительственными войсками.

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Оползни, лавины, сели
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