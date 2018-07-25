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Причиной гибели пропавшего в мае пожарного в Приамурье мог стать медведь

Происшествия

Около полевого лагеря обнаружены следы бурого хищника

Благовещенск, 25 июля 2018, 13:06 — REGNUM  Работавший на тушении огня в лесах Приамурья пожарный-десантник из республики Марий Эл мог стать жертвой бурого медведя, именно его следы были обнаружены у временного полевого лагеря, в котором жили спасатели. Об этом 25 июля сообщили сотрудники Следственного комитета России на пресс-конференции в Благовещенске.

«Мужчину мог загрызть медведь. Собака, работающая с кинологом, нашла рядом со следами пожарного следы бурого хищника», — цитирует «Амурская правда» представителя СК.

К поискам пожарного были привлечены около сотни человек, самолет и вертолет. Однако правоохранители не нашли признаков криминального исчезновения мужчины, поэтому в итоге было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

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Исчезновения и поиски людей
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