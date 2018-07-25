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В сетях водоснабжения Оренбуржья ПДК сероводорода превышена в 10 раз

Происшествия

Зашкаливающая концентрация сероводорода выявлена в центральных сетях горячего водоснабжения в Гае

Гай, Оренбургская область, 25 июля 2018, 12:59 — REGNUM  В Гае Оренбургской области ЧП — по центральной сети подавали потребителям горячую воду со значительным превышением ПДК сероводорода. Содержание газа в водопроводной воде превысило предельно допустимую концентрацию в 10 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Отвратительное и пугающее население состояние воды стало причиной для оперативного созыва 23 июля комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации. Информресурсы опубликовали фото воды, которую получали гайчане. Жители жаловались на резкий запах и тёмно-коричневый цвет. Стоит отметить, что сероводород, если в нём содержится влага, вызывает сильную коррозию. Таким образом, людям поставляли вонючую и ржавую воду.

Первые жалобы жителей зафиксированы 20 июля. По разным адресам были взяты и проанализированы пробы воды. Из 28 проб половина оказалась нестандартной. Также пробы взяли с четырёх точек центрального водоснабжения. Лабораторные анализы проб показали, что везде превышение ПДК по сероводороду приблизительно в 10 раз.

На 23 июля была готова экспертиза части лабораторных проб по холодному водоснабжению. Она оказалась без зашкаливающих примесей сероводорода.

В городе проведено поквартальное отключение обратного трубопровода тепловой сети от магистралей. Сейчас муниципалитет ведёт постоянный мониторинг качества воды в центральных сетях.

Между тем 24 июля люди продолжали жаловаться на ужасный запах воды и возмущаться тем, что за такую воду приходится платить деньги. Причина и источник загрязнения до сих пор не названы.

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