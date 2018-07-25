Амнистированного бывшего замминистра спорта Чувашии ждёт новый суд

Чебоксары, , 12:51 — REGNUM Дело бывшего заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии, который сначала получил реальное лишение свободы, а затем по итогам апелляции попал под акт об амнистии, на новое апелляционное рассмотрение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, которая обжаловала смягчение приговора.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено из-за государственного контракта на разработку проектной документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Сумма контракта превышала 9 млн рублей. Согласно материалам дела, зная об отсутствии положительного заключе­ния госэкспертизы, злоумышленник незаконно распорядился перечислить средства в полном объеме. По данным следствия, своих обязательств перед заказчиком стройфирма так и не выполнила. В итоге «Белые камни» были исключены из перечня объектов, которые должны быть профинансированы из федерального бюджета в рамках празднования 100-летия Чувашии. Ещё один эпизод касался государственного контракта по разработке проектной и рабочей документации на строительство трассы маунтинбайка в Чебоксарах — причинённый региональному бюджету ущерб следствие в 1,2 млн рублей.

В марте 2018 года Ленинский районный Чебоксар приговорил бывшего замминистра к 4,5 года колонии общего режима и удовлетворил иск прокуратуры, обязав возместить более 10,2 млн рублей ущерба. Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями») и ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Была подана апелляция стороны защиты. В результате судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии переквалифицировала действия осужденного с ч.3 ст. 285 УК РФ на ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями без тяжких последствий), снизив назначенное наказание и применив акт об амнистии. В связи с этим фигурант дела получил право на освобождение из следственного изолятора.

Прокуратура обжаловала данное решение в кассационной инстанции.

«Экс-заместитель министра действовал в целях извлечения выгод и преимуществ коммерческими организациями, с учредителем которых он находился в дружеских отношениях, тем самым злоупотребил своими должностными полномочиями, чем существенно нарушил права и законные интересы других участников открытого аукциона, причинив республиканскому бюджету материальный ущерб в размере более 9 миллионов рублей, что относиться к тяжким последствиям», — говорят в надзорном ведомстве.

По кассационному представлению прокурора Чувашии президиумом Верховного суда республики отменено апелляционное определение.

«Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокуратуры, признав выводы суда апелляционной инстанции не соответствующими материалам уголовного дела и положениям уголовного закона. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», — сообщили в прокуратуре.

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