В Кирове избили водителя скорой: следствие начало проверку

Киров, , 12:50 — REGNUM В Кирове следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного нападения на водителя скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 25 июля, следователи проведут необходимые следственные действия, выяснят обстоятельства и примут надлежащее процессуальное решение.

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Уточняется, что публикация о якобы имевшем место в Кирове избиении водителя скорой появилась в региональных СМИ. Инцидент произошёл вечером 23 июля во дворе дома №4 по улице Профсоюзной. По словам очевидцев, припаркованная скорая помешала иномарки выехать со двора. Владелец Renault Duster после отказа водителя спецмашины освободить проезд стал пинать по машине медиков, затем несколько раз ударил самого водителя, отчего мужчина упал, стукнулся головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

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В ходе проверки дознаватели установят правдивость изложенных доводов и примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Кирове ровно год назад. 23 июля местный житель, будучи нетрезвым, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, пожаловавшись на травму ноги. Приехавшие медики оказали кировчанину первую помощь и предложили проехать в больницу. Уже в машине скорой помощи мужчина ударил двух медиков и водителя. Полиция задержала дебошира.

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