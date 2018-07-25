В ходе серии нападений в Ираке погибли четверо мирных жителей

Багдад, , 12:47 — REGNUM Четверо мирных жителей погибли 25 июля в результате серии нападений неизвестных боевиков на востоке Ираке, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным полиции иракской провинции Дияла, один человек погиб в результате подрыва взрывного устройства, сработавшего в городе Хавд аль-Вайф, расположенного восточнее столицы провинции, города Баакуба. Там же неизвестные боевики расстреляли двух человек.

В полиции провинции также сообщили, что неизвестные вооруженные боевики также убили одного из фермеров к северу от Баакуба. Они же похитили еще одного человека.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти акты насилия, тем не менее в полиции указывают на большую вероятность причастности к этим нападениям исламистами из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то что правительство Ирака заявило о победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2017 года, в Ираке продолжается террористическая активность исламистов. В связи с недавней волной нападений многие указывают на возможность того, что группировка не уничтожена полностью, а лишь перешла к подпольной деятельности.