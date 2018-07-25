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Югра охвачена лесными пожарами

Происшествия

Причина каждого четвёртого природного возгорания — безответственное отношение людей

Югра охвачена лесными пожарами
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Ханты-Мансийск, 25 июля 2018, 12:46 — REGNUM  Югру погружена в лесные пожары. В четырёх муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим, запрещающий населению находиться в лесах. В 11 районах установлен класс повышенной пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Особый противопожарный режим введен в Белоярском районе и городах Покачи, Урай, Нижневартовск.

«В период действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнём», — напоминают пожарные Югры.

Сейчас в муниципалитетах, где введён особый режим увеличиваются противопожарные разрывы по границам населённых пунктов, создаются минерализованные полосы.

Особенный запрет на шашлыки и барбекю на территории садовых участков, не говоря о палах травы и других опасных действиях.

Сотрудники МЧС предупреждают, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей. Должностные лица штрафуются от 15 до 30 тыс. рублей, юридические до 400 тыс. рублей.

На данный момент в регионе стоит жаркая погода при отсутствии осадков. С начала года в Югре зарегистрировано 114 природных пожаров. Площадь горения составила более 2,5 тысячи гектаров. Каждый четвёртый природный пожар происходит по вине человека. Сумма штрафов нарушителей правил пожарной безопасности в лесах составила более 10 млн рублей.

Лесные пожары в Югре выявляют с земли, воздуха и космоса. Ежедневно авиапатрулирование осуществляют порядка двадцати воздушных судов. С начала пожароопасного сезона летчики-наблюдатели произвели более 400 вылетов.

На данный момент в ХМАО ликвидируется девять лесных пожаров в Кондинском, нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Берёзовском и Октябрьском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре горит почти 120 га леса, сообщили в МЧС

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Лесные пожары — 2018
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